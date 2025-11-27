Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN