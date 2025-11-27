Haberler

Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında hırsızlık suçundan ceza bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
