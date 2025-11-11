Haberler

Firari Cinayet Zanlısı Aydın'da Yakalandı

Denizli'de 2019 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2019 yılında Denizli'de meydana gelen gelen kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın izine ulaşıldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu düzenlenen operasyon ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

