Firari Cinayet Sanığı Muğla'da Yakalandı

Firari Cinayet Sanığı Muğla'da Yakalandı
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İki ayrı 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası olan firari şüpheli, Muğla'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki ayrı 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ulunan firari şüpheli, İstihbarat, Özel Harekat ve KOM ekiplerinin müşterek operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

İzmir Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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