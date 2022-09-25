Fiona Kasırgası'nın vurduğu Kanada'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Fiona Kasırgası'nın vurduğu Kanada'nın Atlantik kıyılarında bulunan kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, kasırgada en az 20 evin yıkıldığı ve 1 kişiden henüz haber alınamadığı ifade edildi.

Fiona Kasırgası'nın vurduğu Kanada'nın Atlantik kıyılarında bulunan kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, kasırgada en az 20 evin yıkıldığı ve 1 kişiden henüz haber alınamadığı ifade edildi.

Kanada'nın Atlantik kıyılarında bulunan yerleşim yerlerini vuran Fiona Kasırgası büyük hasara neden oldu. Kasırganın bölgeden ayrılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, kasırgada en az 20 evin yıkıldığı ve 1 kişiden henüz haber alınamadığı ifade edildi. Yetkililer, kasırganın ardında bıraktığı yıkımı "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirirken, kasırganın etkili olduğu bölgelerde altyapıyı eski haline getirmenin birkaç ay alacağını aktardı.

Newfoundland eyaletinin güneybatı ucunda yer alan ve 4 binden fazla kişinin yaşadığı Port aux Basques'in Belediye Başkanı Brian Button basına verdiği demeçte, Port aux Basques'i "savaş bölgesi" olarak nitelendirerek, 1 kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Fiona'nın neden olduğu yıkımın ne kadar olduğu henüz bilinmezken, henüz herhangi bir can kaybı teyit edilmedi.

Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair basına verdiği demeçte, Kanada federal hükümetinin enkaz kaldırma çalışmalarına destek olması için ordu personelini kasırgadan etkilenen bölgelere göndereceğini ifade ederek, "Karşılaştığımız şeyin ölçeği, bence benzeri görülmemiş. Kritik altyapının bazılarını restore etmek için birkaç ay sürecek bir çalışma olacak" dedi.

Nova Scotia, Prince Edward Adası, Newfoundland, Quebec ve New Brunswick'te yüz binlerce kişi Fiona nedeniyle elektriksiz kaldı.

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz pazar günü Porto Riko'yu vurmuş ardından Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'na ardında Kanada'ya ulaşmıştı. Başbakan Justin Trudeau, Japonya'nın eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere gideceği Japonya seyahatini, hükümetin acil durum müdahalesini desteklemek üzere ertelemişti.

(İHA)