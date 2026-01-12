Haberler

Finike'de dere kenarına kamyonla atık dökme olayına adli işlem

Antalya'nın Finike ilçesinde dere kenarına kamyonla plastik atık dökülmesi olayı tespit edildi. Jandarma ekipleri, çevreyi kasten kirletme suçundan adli tahkikata başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde dere kenarına kamyonla plastik atık dökülmesi olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ilçesi Yazır Mahallesi'nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında çevreye zarar veren atık dökümü olayı tespit edildi.

Bugün gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında, sürücülüğünü M.A.T.'nin yaptığı kamyonla dere kenarına plastik atık döküldüğü jandarma ekiplerince belirlendi.

Olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında "çevreyi kasten kirletme" suçundan, Finike Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
