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Ordu'da fındık bahçesinde kaza: 1 ölü

Ordu'da fındık bahçesinde kaza: 1 ölü
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Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçen bir kişinin makinesinin çarptığı taş, seken taşın isabet ettiği annesinin ölümüne neden oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçildiği sırada makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sessiz isimli vatandaş, fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçtiği sırada, ot biçme makinesinin çarptığı taş sekerek arkasında bulunan annesi Fatma Sessiz'e isabet etti. Olayda Fatma Sessiz sol bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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