Haberler

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao Adası'nda Davao Oriental bölgesinin açıklarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yıkım yaşanmadığı bildirildi. Depremin merkez üssü Manay kıyılarının 58 kilometre açığında ve 23 kilometre derinlikte bulunuyor.

Filipinler'de Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental bölgesinde bulunan Manay kıyılarına yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta, 23 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in güney adalarının açıklarında deprem meydana geldi. İlk olarak ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından 6.7 olarak bildirilen depremin büyüklüğü daha sonra Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından 6.4'e düşürüldü. Phivolcs, yerel saat ile 11.02 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental bölgesinde bulunan Manay kıyılarına yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Depremin yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtirken, bölgedeki yetkililerin ilk açıklamalarına göre sarsıntılarda herhangi bir yıkım veya can kaybı yaşanmadı. Phivolcs, özellikle depremin merkez üssü yakınlarında artçı sarsıntıların meydana gelmesinin ve hasara yol açmasının beklendiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in Pasifik Okyanusu'nda sıklıkla deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği "ateş çemberi" olarak nitelendirilen bir bölgede bulunması nedeniyle ülkede yoğun sismik aktivitelerin kaydedildiği biliniyor. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi