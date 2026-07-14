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Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı

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Fildişi Sahili'nde bir yolcu otobüsünün Bafing Nehri'ne düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri kayıpları arıyor.

Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne'den Yamoussoukro'ya seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü. 69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu. - ABİDJAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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