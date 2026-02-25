Haberler

Fikri Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Fikri Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın kuzeni Günay Işık, Kocaeli'de teravih namazı öncesinde camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenaze töreni Hereke'de yapıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli'de yaşayan 58 yaşındaki kuzeni, teravih namazı öncesinde camide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Işık, Hereke'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli'de yaşayan kuzeni Günay Işık (58), teravih namazına hazırlandığı sırada camide kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Günay Işık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Günay Işık'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Hereke Kışladüzü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hereke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı