Fikri Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli'de yaşayan 58 yaşındaki kuzeni, teravih namazı öncesinde camide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Işık, Hereke'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli'de yaşayan kuzeni Günay Işık (58), teravih namazına hazırlandığı sırada camide kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Günay Işık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Günay Işık'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Hereke Kışladüzü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hereke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı