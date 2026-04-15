Aydın'da FETÖ üyesi bir kişi yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ)" suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (48) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı