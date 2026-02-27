Haberler

FETÖ'ye üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan M.A.Ç. polis tarafından yakalandı. Şahıs, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildikten sonra gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.A.Ç. isimli şahsın örgüte üye olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

