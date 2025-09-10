Haberler

FETÖ Sözde Öğrenci Yapılanmasında Yer Alan Doktor Yakalandı

FETÖ'nün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve 2018 yılından beri aranmakta olan doktor N.K., polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve doktor olarak görev yapan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler FETÖ'ye üye olma suçundan 2018 yılında hakkında işlem yapılan ve aranması bulunan ve örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer aldığı tespit edilen N.K.'yı gözaltına aldı. Şahsın doktor olarak görev yaptığı ve örgütün Bylock isimli haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
