FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı - Haberler

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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kaymakamın eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kaymakamın eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaymakam Çelik ise olayın ardından geçici süreyle Edirne'ye atanmıştı.

(Enishan Keskin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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