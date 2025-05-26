FETÖ Soruşturmasında 61 Asker Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 61 askeri personel tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 61 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa