FETÖ Soruşturmasında 61 Asker Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 61 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL