FETÖ soruşturması diyerek girdikleri evde gasp iddiası: Karı koca yakalandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde bir kişiyi silahla yaralayıp ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddia edilen karı-koca, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz'da Ardanuç ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ve eşi N.A., gece saatlerinde yüzlerini gizleyerek gittikleri evde, "FETÖ soruşturması kapsamında geldik" diyerek kendilerini polis olarak tanıttı ve kapının açılmasını sağladı.

Eve girdikten sonra evde bulunan kadının kolundaki altın bilezikleri isteyen şüpheliler ile ev sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında şüphelilerden birinin yüzündeki maskenin düştüğü ve ev sahipleri tarafından tanındığını fark etmesi üzerine tabancayla ateş ettiği öne sürüldü. Açılan ateş sonucu S.G. kasığından yaralanırken, şüpheliler ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, daha sonra Rize'ye sevk edilerek ameliyat edildi. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli karı-kocayı 24 Temmuz'da Ardanuç ilçesine bağlı İncili köyünde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı