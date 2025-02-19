FETÖ/PYD Üyesi 2 Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PYD üyelerini yakalayarak cezaevine gönderdi. 2018 ve 2016 yıllarında FETÖ/PDY ile bağlantılı suçlardan ceza almış olan N.K. ve A.T. tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapsi cezası bulunan FETÖ/ PYD üyesi olan 2 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 2018 yılında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasında bulunan 2019 yılında KHK ile ihraç olan 3 yıl 1 ay 15 gün hükmü bulunan N.K yakalandı.
Ayrıca 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde mütevelli heyetinde mahrem imam olan 3 yıl 4 ay hükmü bulunan bylock kullanıcısı A.T., isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR