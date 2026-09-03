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Orhangazi'de FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Orhangazi'de FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan D.Ö., Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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