Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı

MİT ve Kayseri Emniyeti'nin ortak çalışması sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 54'ü tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54'ü tutuklanırken, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

