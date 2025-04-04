FETÖ Operasyonlarında 73 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA