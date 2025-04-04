FETÖ Operasyonlarında 73 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Jandarma ve Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 73 kişinin yakalandığını, bunlardan 48'inin tutuklandığını açıkladı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmekte.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa