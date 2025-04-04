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FETÖ Operasyonlarında 73 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Jandarma ve Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 73 kişinin yakalandığını, bunlardan 48'inin tutuklandığını açıkladı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmekte.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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