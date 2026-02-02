Haberler

FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Güncelleme:
Terör örgütü FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi. Çalışmalar, örgütün dijital ortamda yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine karşı devam ediyor.

Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385'e ulaştı.

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA

