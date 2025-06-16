FETÖ'nün ROKETSAN İmamı İshak Uysal Yakalandı

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FETÖ'nün ROKETSAN İmamı İshak Uysal Yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında, ROKETSAN'ın 'bölge imamı' olarak bilinen İshak Uysal, 7 yılın ardından İstanbul'da yakalandı. Uysal'ın kritik savunma sanayi şirketlerine sızdığı ve örgüt üyelerini yönlendirdiği belirtildi.

FETÖ'nün ROKETSAN imamı yakalandı

7 yıl boyunca kaçan şüphelinin ROKETSAN'a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN'a yönlendirdiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ROKETSAN başta olmak üzere, örgütün 'bölge' 'kurum' ve sözde 'sohbet' imamı İshak Uysal, İstanbul'da yakalandı. 7 yıldır aranan Uysal'ın ROKETSAN'a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN'a yönlendirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün kritik isimlerinden biri daha deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince örgütün firari üyelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Bora, Tayfun, Atmaca, Cirit, UMTAS ve OMTAS gibi geniş yelpazedeki güdümlü ve güdümsüz roketleri ve güdümlü füzeleriyle tanınan Türk savunma sanayisinin güzide kurumlarından ROKETSAN'a FETÖ adına sızarak burada kritik faaliyetlerde bulunan İshak Uysal adlı şüphelinin, İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kritik kurumlara sızmalar

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza mahkemesince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"suçundan 2 farklı dosya kapsamında 7 yıldır firari olarak aranan hücre sorumlusunun izine Arnavutköy'de rastlandı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen ve birden fazla kod isim kullanarak 7 yıl boyunca kaçan Uysal'ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladı. Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen Uysal'ın, "Sohbet imamı", "Bölge imamı",, "Kurum İmamı" gibi gizli faaliyetler ile örgütün ROKETSAN'dan sorumlu Müdür Yardımcılığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. ROKETSAN'da çalışan örgüt üyelerini ASELSAN'da çalışan bir başka FETÖ üyesi A.K.Ş.'a yönlendiren Uysal'ın, kritik öneme sahip örgüt üyelerinin telefonlarına gizli haberleşme sistemi ByLock programı yüklediği ve "himmet" adı altında bu kişilerden zorunlu para topladığı öğrenildi.

Uysal'ın adı 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında geçti

Terör soruşturması kapsamında yakalanan 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında da adı geçen İshak Uysal, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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