FETÖ'den hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.G. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütünün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.G., isimli şahsın FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
