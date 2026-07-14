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15 Temmuz'da 649 gaziye yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili iddianame düzenlendi

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15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul ayağını organize eden 21 sanık hakkında, 649 gaziye yönelik eylemler nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde "Yurtta Sulh Konseyi"nin talimatlarıyla İstanbul ayağını organize eden 21 sanıkla ilgili 649 gaziye yönelik gerçekleştirilen eylemler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünün cuntacı Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatlarıyla İstanbul ayağını organize eden ve yönlendiren ve İstanbul'da gerçekleştirilen eylemlerin azmettiricisi olan 8'i firari, 13'ü de hükümlü olarak cezaevinde bulunan 21 sanıkla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul'da 649 gaziye yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili şüpheliler hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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