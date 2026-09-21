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FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Kozinoğlu soruşturmasında ifade vereceği öğrenildi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü soruşturuyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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