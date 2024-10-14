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FETÖ Firarisi Eski Albay Kuşadası'nda Yakalandı

FETÖ Firarisi Eski Albay Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üyelikten 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan eski albay A.T., JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi eski albay, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Caferli Mahallesi'nde FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, eski Albay A.T.'yi (58) evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi'ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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