Haberler

FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, FETÖ davasından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan R.S. isimli şahsı Dinar ilçesinde yakalayarak tutukladı.

Afyonkarahisar'da FETÖ davasından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde R.S. isimli şahsın FETÖ davasından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"