FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da FETÖ davasından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde R.S. isimli şahsın FETÖ davasından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR