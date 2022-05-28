Fethiye'de orman yangını - Haberler

Fethiye İnlice Mevkiinde yıldırım kaynaklı orman yangını başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda kara ekibi sevk etti. Fethiye İnlice Kertmeç mevkiinde saat 17.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.

Yangına çok sayıda arazöz ekibi ve iş makinası sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa