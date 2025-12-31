Fethiye'de otomobil uçuruma düştü

Fethiye'de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan dereye düşerken, yağmur altında yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Taşyaka Mahallesi Adliye lojmanları yolunda M.E. isimli sürücünün kullandığı 34 DU 0621 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan dere içerisine yuvarlandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yağmur altında zorlu şartlarda yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucunda, araçta bulunan sürücü sedye ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA