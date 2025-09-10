Fethiye'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti.

Kaza, çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) idaresindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA