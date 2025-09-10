Haberler

Fethiye'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen motosikletinin kontrolünü kaybederek hayatını kaybetti. Kazada bir otomobil de olay yerinde yaralanan iki kişi ile birlikte karıştı.

Kaza, çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) idaresindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
