Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Yolcu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 26 yaşındaki Eda Koçin hayatını kaybetti. Kazada sürücü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen motosikletteki kadın yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, Çameli-Fethiye karayolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu Eda Koçin (26) ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Koçin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koçin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

