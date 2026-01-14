Haberler

Türkiye Kupası maçı öncesi bir taraftar tribünden düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Galatasaray-Fethiyespor maçından önce bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan taraftarın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu akşam oynanan Galatasaray- Fethiyespor maçı öncesinde bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan Fethiyesporlu taraftarın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye'de oynanan müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterirken, maçın başlamasına 5 dakika kala kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü. Hızla sahaya giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
