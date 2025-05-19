Fethiye'de Kadın Saldırısı ve Araç Gasbı: Üç Kişi Gözaltında

Fethiye'de Kadın Saldırısı ve Araç Gasbı: Üç Kişi Gözaltında
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda P.D. adlı kadına yapılan saldırı ve aracının gasbı olayında üç kişi gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindek bir akaryakıt istasyonunda P.D. adlı kadının uğradığı saldırı ve aracının gasbedilmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

3 kişi gözaltında

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, P.D.'nin eski erkek arkadaşı ile beraberindeki iki kişinin kadını tartışmanın ardından takip ettikleri ve akaryakıt istasyonunda darbettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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