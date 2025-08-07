Fethiye'de Hakkında 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de Hakkında 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından 21 yıl hapis cezası bulunan Ş.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ş.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

