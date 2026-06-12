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Rodos seferi yapan feribot Fethiye'de karaya oturdu

Rodos seferi yapan feribot Fethiye'de karaya oturdu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan bir feribotun demiri koparak sürüklenmesi sonucu kıyıya oturduğu ve bazı teknelere çarptığı bildirildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan feribot, körfezde demirli bulunduğu sırada demirinin kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturdu.

Fethiye açıklarında demirli halde bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması üzerine kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribot, kıyıya doğru ilerleyerek sahil şeridinde bulunan bazı teknelere çarptıktan sonra durdu. Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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