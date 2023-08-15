Fethiye'de aynı kavşakta bir saatte iki kaza: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı kavşakta 1 saat içinde iki kaza meydana geldi. Her iki kazada da motosikletlerde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazalar, Menteşeoğlu Mahallesi, Şehit Cengiz Topçu Caddesi ile 737. Sokak birleşim kavşağında meydana geldi. İlk kazada Recep D. idaresindeki 48 JZ 635 plakalı motosikletle, Ümit Y.'nin kullandığı 06 DTG 164 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Motosiklette bulunan sürücü ve yolcusu Mehmet Beyazıt Alkaya yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Beyazıt Alkaya (16) hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazadan 1 saat geçmeden olay yerinde tekrar trafik kazası yaşandı. S. M. idaresindeki 48 AJE 703 plakalı kamyonetle, Yusuf Uğur'un kullandığı motosiklet aynı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile motosiklette bulunanlar yaralandı. İhbar üzerine yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Uğur (15) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ege E.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü S.M. ise taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. - MUĞLA