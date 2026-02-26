Haberler

25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
