Ferizli'de Ters Yönde Giden Traktör Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ters yönden giden traktör sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-650 Karayolu'nun Ferzli ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda, ters yönde seyir halinde olan traktör sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün ters yönde seyir etmesi ve vatandaşların o anı cep telefonuyla kayda alması yer alıyor. - SAKARYA