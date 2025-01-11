Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Ferdi Tayfur Anısına Pişi Dağıtıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde esnaf Ali Uğur, vefat eden arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur anısına iş yerinin önünde pişi dağıttı. Tayfur'un müziğiyle büyüdüğünü belirten Uğur, bu etkinliği saygı duruşu olarak gerçekleştirdi.

Ferdi Tayfur'un müziğiyle büyüyen esnaf, onun anısına işyerinin önünde pişi dağıttı

Bucaklı esnaf Ferdi Tayfur anısına pişi dağıttı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde esnaflık yapan Ali Uğur, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur anısına iş yerinin önünde pişi dağıttı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan esnaf Ali Uğur (43), geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur için anlamlı bir etkinlik düzenledi. İş yerinin önünde pişi dağıtan Uğur, Tayfur'un müziğiyle büyüdüğünü ve bu etkinliği, onun anısına duyduğu saygıyı göstermek için yaptığını söyledi.

Ali Uğur, Ferdi Tayfur'un kendisi için ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu dile getirerek, "Bu zamana kadar yıllarını arabesk müziğe vermiş olan Ferdi Tayfur'umuzu kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Biz gençlik zamanımızda olsun, bu yaşlarımızda olsun devamlı Ferdi Tayfur'u dinlediğimiz için onun yapmış olduğu müzikler olsun, besteler olsun bize ilham verdi. Biz onunla var olduk, onunla bazı şeyleri yaşadık. İyi günümüzde, kötü günümüzde, acı günümüzde hep onun müzikleri bize ilham verdi. Biz onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendi açımdan böyle bir etkinlik yapmak istedim. Gerçekten çok sevdiğim ve çok değer verdiğim bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin. Büyük bir ustayı kaybettik, büyük bir değeri kaybettik. Türkiye kaybetti, biz kaybettik. Allah rahmet eylesin diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Etkinlik, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Uğur'un, Ferdi Tayfur'un müziğine olan sevgi ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

(KO-SM-ŞG-Y)

Ferdi Tayfur Anısına Pişi Dağıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
img

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.