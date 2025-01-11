Ferdi Tayfur Anısına Pişi Dağıtıldı

Ferdi Tayfur'un müziğiyle büyüyen esnaf, onun anısına işyerinin önünde pişi dağıttı

Bucaklı esnaf Ferdi Tayfur anısına pişi dağıttı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde esnaflık yapan Ali Uğur, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur anısına iş yerinin önünde pişi dağıttı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan esnaf Ali Uğur (43), geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur için anlamlı bir etkinlik düzenledi. İş yerinin önünde pişi dağıtan Uğur, Tayfur'un müziğiyle büyüdüğünü ve bu etkinliği, onun anısına duyduğu saygıyı göstermek için yaptığını söyledi.

Ali Uğur, Ferdi Tayfur'un kendisi için ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu dile getirerek, "Bu zamana kadar yıllarını arabesk müziğe vermiş olan Ferdi Tayfur'umuzu kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Biz gençlik zamanımızda olsun, bu yaşlarımızda olsun devamlı Ferdi Tayfur'u dinlediğimiz için onun yapmış olduğu müzikler olsun, besteler olsun bize ilham verdi. Biz onunla var olduk, onunla bazı şeyleri yaşadık. İyi günümüzde, kötü günümüzde, acı günümüzde hep onun müzikleri bize ilham verdi. Biz onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendi açımdan böyle bir etkinlik yapmak istedim. Gerçekten çok sevdiğim ve çok değer verdiğim bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin. Büyük bir ustayı kaybettik, büyük bir değeri kaybettik. Türkiye kaybetti, biz kaybettik. Allah rahmet eylesin diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Etkinlik, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Uğur'un, Ferdi Tayfur'un müziğine olan sevgi ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

(KO-SM-ŞG-Y)