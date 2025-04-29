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Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ev hapsi kararı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle suç duyusunda bulunmuştu. Gezgin'e 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Fenomen Mükremin Gezgin erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme Gezgin ile ilgili kararını verdi.

"MÜSTEHCENLİK" SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ev hapsi kararı
Kaynak: Haberler.com / Robot (Haber) - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Mükremin gibi orasını burasını oynatan ne kadar varsa toplayın siyasetçi sanatcı fenomeni ne varsa

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Derhal Ülkeden Sınır Dışı Edilmeli Bu Topik

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

wow ne kanunlar varmış hıç bılmıyordum

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Haber YorumlarıA. Erol:

internet cezası verilmeli. interneti herkes kullanamamalı

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Haber Yorumları5pn57k2vyk:

çocukları gençleri bunlardan nasıl koruyacağız heryerdeler

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Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

şunu bursaya gönderin

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