Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ev hapsi kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle suç duyusunda bulunmuştu. Gezgin'e 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.
Fenomen Mükremin Gezgin erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme Gezgin ile ilgili kararını verdi.
"MÜSTEHCENLİK" SUÇU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.