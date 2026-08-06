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Fenerbahçe maçında karaborsa bilet operasyonu: 2 tutuklama

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı öncesi biletleri karaborsada yüksek fiyata satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Biletlerin gişe fiyatı 3 bin 550 TL iken 8 bin 500 TL'ye satılmaya çalışıldığı belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Strum Graz maçında, biletleri karaborsadan satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakası öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, gişe satış fiyatı 3 bin550 TL olan maç biletlerini 8 bin 500 TL bedelle satmaya çalıştıkları tespit edilen E.Y. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından E.Y. ve A.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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