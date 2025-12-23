Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan villasının bekçisi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Aralık tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'nde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında arama yapılmıştı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası dron ile havadan görüntülendi.