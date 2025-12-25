İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL