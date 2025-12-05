Feci kazada hayatını kaybeden emekli ormancı toprağa verildi
Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp takla atması sonucu hayatını kaybeden emekli ormancı son yolculuğuna uğurlandı.
Dün gece Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, Ramazan Oktay (49) idaresindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Feci kazada otomobil demir yığınına dönerken sürücü Oktay yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Oktay için Kurtuluş Mahallesi Gültepe Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan emekli ormancı Oktay'ın naaşı Kapullu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARABÜK