Haberler

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, bir Tofaş otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada Tofaş'ın sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tofaş otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Fatsa yolu Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile Erdem A. yönetimindeki 14 AAP 881 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, Tofaş araçta büyük hasar oluşurken, sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar

198'i birden satışa çıkıyor! Parayı koyacak yer bulamayacaklar