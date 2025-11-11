Haberler

Fatsa'da Taş Ocağında Göçük: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük olayında 5 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı. İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, kamyon şoförü Ahmet Şahin'in arama çalışmalarına devam ediliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

5 Kasım tarihinde saat 16.30 sıralarında Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı. Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan enkaz altında kalan ve ulaşılamayan Ahmet Şahin isimli kamyon şoförünün bulmak için Ankara'dan gelecek olan ekip ile aramalara devam edileceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
