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Fatih Vatan Caddesi'nde Dron Destekli Trafik Denetimi

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Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira değerinde ceza yazıldı.

Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira değerinde ceza yazıldı.

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit ederek ışıklarda bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan yayalar denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı. Toplamda 11 yayaya 7 bin 590 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Fatih Güvenlik Ceza İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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