Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında yapılan çalışma sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.00'te Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda devam eden tadilat çalışması sebebiyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı