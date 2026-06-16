Haberler

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada yangın

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında yapılan çalışma sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.00'te Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda devam eden tadilat çalışması sebebiyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

Dünya Kupası'nda olmaz denilen oldu! 90 dakikada servetini kaybetti

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Başkanın villa skandalı büyüyor! Meğer değeri 10 milyon değilmiş
Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

Havalimanında valizi açtı, herkes ona bakakaldı!
Antrenörlüğe ''Hayır'' diyen Mertens, Galatasaray'dan bakın ne istedi

Antrenörlüğe ''Hayır'' diyen Mertens, Galatasaray'dan bakın ne istedi
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!