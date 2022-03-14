FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih Edirnekapı'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Edirnekapı Kavşağı'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Muhammet A., aracı durdurarak aşağıya indi. Sürücü aracın kaputunu açarak yangını söndürmek için uğraşsa da başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Araçtaki yangının büyümesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, aracın motor kısmında meydana gelen yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Edirnekapı Kavşağı'nda yaşanan araç yangını nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Söndürme çalışmalarının ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk normale döndü.

Otomobili ile seyir halinde olduğu sırada otomobilin ön konsolundan dumanlar yükseldiğini gören araç sürücüsü Muhammet Altıner, "Yol üzerindeydim, aracımdan dumanlar çıkmaya başlayınca hararet yaptığını düşünerek kenara çektim. Araçtan indim, biraz ilerledikten sonra aracımdan dumanların yükselmeye başladığını gördüm. Daha sonra bir anda kaputtan ateş çıkmaya başladığını fark ettim. Ne olduğunu ben de anlamadım, polisler bizi yaklaştırmadı da. Yangın tüpü sıkacaklarını ve itfaiye çağıracaklarını söylediler. Ondan önce Allah razı olsun, birkaç kişi gelip yangın tüpü sıktılar itfaiye gelmeden önce. Arabada tektim ve ne olduğunu anlamadım, Allah korudu diyelim. Cana geleceğine mala gelsin diyorum yani diyecek bir şey yok" dedi.