Fatih'te yumruklu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Fatih'te göreve gittiği esnada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne sebep olduğu öne sürülen polis memuru hakim karşısına çıkarıldı. Polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde göreve giden polis memuru K.A., iddiaya göre yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başladı. Şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etti. POLİS MEMURU TUTUKLANDI Yaralanan H.G. ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis memuru gözaltına alındı. Polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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