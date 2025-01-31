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Fatih'te Sahte Alkol Zehirlenmesi: Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Fatih'te Sahte Alkol Zehirlenmesi: Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti
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Fatih'te sahte alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Nidal Mahdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası cenazesi ailesine teslim edildi.

Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıstan alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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